"Вулверхэмптон" минимально обыграл "Лидс"

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"Вулверхэмптон" минимально обыграл "Лидс"

В стартовом матче 25-го тура АПЛ "Вулверхэмптон" одержал победу над "Лидсом".

Благодаря победе "Вулверхэмптон" сместил "Лидс" с 11-го места.

"Вулверхэмптон" - "Лидс" 1:0

Гол: Мелье (аг), 64 - 1:0

"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Кастро (Марсал, 60; Аит-Нури, 82), Семеду, Коуди, Саисс, Рубен Невеш, Дендонкер, Траоре, Моутинью, Нету, Виллиан Жозе (Фабиу Силва, 87).

"Лидс": Мелье, Купер, Эйлинг, Даллас, Стрейк, Клих (Алиоски, 81), Шеклтон (Эрнандес, 66), Харрисон (Элдер Кошта, 81), Рафинья, Бэмфорд, Робертс.  

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