"Вулверхэмптон" минимально обыграл "Лидс"
В стартовом матче 25-го тура АПЛ "Вулверхэмптон" одержал победу над "Лидсом".
Благодаря победе "Вулверхэмптон" сместил "Лидс" с 11-го места.
"Вулверхэмптон" - "Лидс" 1:0
Гол: Мелье (аг), 64 - 1:0
"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Кастро (Марсал, 60; Аит-Нури, 82), Семеду, Коуди, Саисс, Рубен Невеш, Дендонкер, Траоре, Моутинью, Нету, Виллиан Жозе (Фабиу Силва, 87).
"Лидс": Мелье, Купер, Эйлинг, Даллас, Стрейк, Клих (Алиоски, 81), Шеклтон (Эрнандес, 66), Харрисон (Элдер Кошта, 81), Рафинья, Бэмфорд, Робертс.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18