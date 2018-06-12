"Вулверхэмптон" нацелился на форварда "Бенфики"

Теги рауль хименесбенфикавулверхэмптон

"Вулверхэмптон" нацелился на форварда "Бенфики"

"Вулверхэмптон" нацелился на форварда "Бенфики" Рауля Хименеса, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, "волки" намерены арендовать 27-летнего мексиканца до лета 2019 года. Сделка будет закрыта после ЧМ-2018, так как сейчас футболист находится в расположении своей национальной сборной.

В прошлом сезоне Хименес сыграл за "Бенфику" 43 матча, забил 8 голов и сделал 6 результативных передач.

Не пропустите: Новичок АПЛ готов заплатить 40 миллионов евро за игрока "Валенсии". | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Семь рекордов: которые могут быть установлены на Чемпионате Мира в России

Семь рекордов: которые могут быть установлены на Чемпионате Мира в России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов