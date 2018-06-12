"Вулверхэмптон" нацелился на форварда "Бенфики" Рауля Хименеса, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, "волки" намерены арендовать 27-летнего мексиканца до лета 2019 года. Сделка будет закрыта после ЧМ-2018, так как сейчас футболист находится в расположении своей национальной сборной.

В прошлом сезоне Хименес сыграл за "Бенфику" 43 матча, забил 8 голов и сделал 6 результативных передач.

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