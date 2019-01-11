"Вулверхэмптон" нацелился на форварда "Ливерпуля"
"Вулверхэмптон" проявляет интерес к бельгийскому нападающему "Ливерпуля" Дивоку Ориги, сообщает Birmingham Mail.
По сведениям издания, "волки" намерены арендовать футболиста на полгода, хотя мерсисайдцы не планируют расставаться с форвардом. Также "Вулверхэмптон" также интересуется нападающим "Астон Виллы" Тэмми Абрахамом, который принадлежит "Челси", но он в данный момент не заинтересован в смене клуба.
23-летний Ориги выступает за "Ливерпуль" с 2014 года. В нынешнем сезоне он провел за "Ливерпуль" всего четыре матча во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал один голевой пас.
Не пропустите: "Монако" хочет приобрести форварда "Челси" в январе. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Самый старый футболист мира принял важное решение по своему будущему
-
Лукас Пакета - "второй Кака" или очередной Пато? Детальная характеристике бразильского новичка "Милана"
-
"Монако" подтвердил трансфер Фабрегаса
-
"Челси" объявил о переходе Фабрегаса в "Монако"
-
В "Барселоне" приняли важное решение по трансферу Мораты
Лента новостей
-
"Севилья" согласовала трансфер талантливого австрийского защитника
-
Стала известна сумма трансфера форварда "Барселоны" Мунира в "Севилью"
-
"Севилья" объявила о предстоящем трансфере форварда "Барселоны"
-
"Фулхэм" отказался продать форварда в Китай за огромную сумму
-
Пепе помог "Лиллю" одержать 11-ю победу в Лиге 1
-
Самый старый футболист мира принял важное решение по своему будущему
-
"Вулверхэмптон" нацелился на форварда "Ливерпуля"
-
"Бешикташ" нацелился на форварда ПСЖ
-
В "Зените" назвали имя автора лучшего гола в первой части сезона
-
Лукас Пакета - "второй Кака" или очередной Пато? Детальная характеристике бразильского новичка "Милана"
-
"Витесс" Слуцкого победил в товарищеском матче
-
"Монако" подтвердил трансфер Фабрегаса
-
Сарри оценил вероятность трансфера Виллиана
-
"Челси" объявил о переходе Фабрегаса в "Монако"
-
В "Барселоне" приняли важное решение по трансферу Мораты
-
Гаттузо сделал заявление о возможном уходе Игуаина из "Милана"
-
1
Почеттино сравнил игрока "Челси" с Месси и Роналду
-
"Монако" хочет приобрести форварда "Челси" в январе
-
"Монако" намерен использовать Фабрегаса уже в ближайшем матче
-
"Челси" сделал солидное предложение по Николо Барелле
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|20
|54
|2
|Тоттенхэм
|21
|48
|3
|Манчестер Сити
|20
|47
|4
|Челси
|21
|44
|5
|Арсенал Лондон
|21
|41
|6
|Манчестер Юнайтед
|21
|38
|7
|Лестер Сити
|21
|31
|8
|Уотфорд
|21
|29
|9
|Вулверхэмптон
|21
|29
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|21
|28
|11
|Эвертон
|21
|27
|12
|Борнмут
|21
|27
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|21
|26
|14
|Кристал Пэлас
|21
|22
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|21
|18
|16
|Бернли
|21
|18
|17
|Кардифф Сити
|21
|18
|18
|Саутгемптон
|21
|16
|19
|Фулхэм
|21
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|21
|10