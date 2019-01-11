"Вулверхэмптон" нацелился на форварда "Ливерпуля"

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"Вулверхэмптон" нацелился на форварда "Ливерпуля"

"Вулверхэмптон" проявляет интерес к бельгийскому нападающему "Ливерпуля" Дивоку Ориги, сообщает Birmingham Mail.

По сведениям издания, "волки" намерены арендовать футболиста на полгода, хотя мерсисайдцы не планируют расставаться с форвардом. Также "Вулверхэмптон" также интересуется нападающим "Астон Виллы" Тэмми Абрахамом, который принадлежит "Челси", но он в данный момент не заинтересован в смене клуба.

23-летний Ориги выступает за "Ливерпуль" с 2014 года. В нынешнем сезоне он провел за "Ливерпуль" всего четыре матча во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал один голевой пас.

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