"Вулверхэмптон" нацелился на форварда сборной Украины
Фото Украинская ассоциация футбола
Нападающий "Гента" и сборной Украины Роман Яремчук привлёк внимание английского клуба, утверждает Het Laatste Nieuws.
По информации источника, купить 25-летнего футболиста хочет "Вулверхэмптон", испытывающий проблемы в атаке из-за травм Педру Нету и Рауля Гарсии.
Рыночная стоимость украинского форварда оценивается в 13 миллионов евро. Его контракт с "Гентом" рассчитан до 2025 года.
В текущем сезоне Яремчук забил 18 голов и сделал 6 ассистов в 36 матчах.
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