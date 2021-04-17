"Вулверхэмптон" нацелился на форварда сборной Украины

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Нападающий "Гента" и сборной Украины Роман Яремчук привлёк внимание английского клуба, утверждает Het Laatste Nieuws.

По информации источника, купить 25-летнего футболиста хочет "Вулверхэмптон", испытывающий проблемы в атаке из-за травм Педру Нету и Рауля Гарсии.

Рыночная стоимость украинского форварда оценивается в 13 миллионов евро. Его контракт с "Гентом" рассчитан до 2025 года.

В текущем сезоне Яремчук забил 18 голов и сделал 6 ассистов в 36 матчах.

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