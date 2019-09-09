"Вулверхэмптон" нацелился на хавбека "Милана"
"Вулверхэмптон" по-прежнему интересуется ивуарийским полузащитником "Милана" Франком Кессье, сообщает Sky Sports.
По сведениям издания, английский клуб хочет купить футболиста в зимнее трансферное окно. "Волки" уже пытались приобрести хавбека летом, но тогда не сумели договориться с "Миланом" по сумме трансфера. Также ивуарийцем интересуется "Монако".
22-летний Кессье выступает за "Милан" с 2017 года. Всего он провел за "россонери" 98 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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