"Вулверхэмптон" нацелился на хавбека "Милана"

Теги вулверхэмптонмиланфранк кессьетрансферы

"Вулверхэмптон" нацелился на хавбека "Милана"

"Вулверхэмптон" по-прежнему интересуется ивуарийским полузащитником "Милана" Франком Кессье, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, английский клуб хочет купить футболиста в зимнее трансферное окно. "Волки" уже пытались приобрести хавбека летом, но тогда не сумели договориться с "Миланом" по сумме трансфера. Также ивуарийцем интересуется "Монако".

22-летний Кессье выступает за "Милан" с 2017 года. Всего он провел за "россонери" 98 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: "Реал" нацелился на лучшего футболиста Европы. | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Цирк дю Солей" представит шоу о жизни Месси

"Цирк дю Солей" представит шоу о жизни Месси

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 4 12
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 4 10
3 Лестер Сити Лестер Сити 4 8
4 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4 7
5 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 4 7
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 3 6
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4 5
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 4 5
9 Челси Челси 4 5
10 Тоттенхэм Тоттенхэм 3 4
11 Бернли Бернли 4 4
12 Эвертон Эвертон 3 4
13 Саутгемптон Саутгемптон 4 4
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 4
15 Борнмут Борнмут 4 4
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 4 4
17 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3 3
18 Астон Вилла Астон Вилла 4 3
19 Норвич Сити Норвич Сити 4 3
20 Уотфорд Уотфорд 4 1
Полная таблица

топ-5 тегов