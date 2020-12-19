"Вулверхэмптон" нацелился на нападающего "Ливерпуля"

Нападающий "Ливерпуля" Дивок Ориги попал в сферу интересов "Вулверхэмптона".

По сведениям The Athletic, "волки" находятся в поиске замены Раулю Хименесу, получившему травму черепа.

Отмечается, что "Вулверхэмптон" рассматривает вариант с арендой 25-летнего бельгийца. При этом мерсисайдцы не будут препятствовать уходу игрока.

В этом сезоне Ориги принял участие в семи играх, забил один гол и отдал один ассист.

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