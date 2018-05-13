"Вулверхэмптон" нацелился на защитника "Манчестер Юнайтед" Виктора Линделёфа, сообщает британская пресса.

"Волки" рассчитывают арендовать шведского центрбека до лета 2019 года, обещая ему постоянную игровую практику.

В этом сезоне 23-летний Линделёф сыграл за "МЮ" 29 матчей, результативными действиями не отличался.

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