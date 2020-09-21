"Вулверхэмптон" нашёл замену Диогу Жоте в "Ювентусе"

"Вулверхэмптон" нацелился на вингера туринского "Ювентуса" Дугласа Косту, сообщает журналист Николо Скира.

По его информации, "волки" видят в бразильце замену для Диогу Жоты, которого за 43 миллиона евро купил "Ливерпуль".

Новый наставник "старой синьоры" Андреа Пирло не рассчитывает на 30-летнего флангового форварда, поэтому тот открыт для предложений от других клубов.

В прошлом сезоне Коста сыграл за "Ювентус" 29 матчей, забил 3 гола и сделал 7 ассистов. Его рыночная стоимость - 20 миллионов евро.

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