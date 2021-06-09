"Вулверхэмптон" назвал имя нового главного тренера

Фото: твиттер "Вулверхэмптона"/Автор неизвестен

Новым тренером "Вулверхэмптона" стал Бруну Лаже, сообщается на официальном сайте английского клуба.

Условия личного контракта португальского специалиста не разглашаются. На посту наставника "волков" Лаже сменил своего соотечественника Нуну Эшпириту Санту.

45-летний Лаже ранее тренировал "Бенфику", а также работал ассистентом главного тренера в "Суонси". Чемпион Португалии, обладатель Суперкубка Португалии.

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