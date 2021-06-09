"Вулверхэмптон" назвал имя нового главного тренера
Фото: твиттер "Вулверхэмптона"/Автор неизвестен
Новым тренером "Вулверхэмптона" стал Бруну Лаже, сообщается на официальном сайте английского клуба.
Условия личного контракта португальского специалиста не разглашаются. На посту наставника "волков" Лаже сменил своего соотечественника Нуну Эшпириту Санту.
45-летний Лаже ранее тренировал "Бенфику", а также работал ассистентом главного тренера в "Суонси". Чемпион Португалии, обладатель Суперкубка Португалии.
Не пропустите: Влашич может перейти в клуб АПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Календарь матчей Евро-2020: полное расписание
-
Газзаев поделился ожиданиями от выступления сборной России на Евро-2020
-
Филиппо Индзаги - новый главный тренер "Брешии"
-
Жерар Пике готов пойти на снижение зарплаты, чтобы помочь "Барселоне"
-
"Лацио" назначил Сарри главным тренером
-
Рамос готов принять предложение "Реала" о новом контракте
-
"Спартак" определился с датой презентации нового главного тренера
-
Тульский "Арсенал" усилился экс-форвардом "Краснодара"
-
"Вулверхэмптон" назвал имя нового главного тренера
-
Влашич может перейти в клуб АПЛ
-
В правительстве РФ назвали задачу сборной России на Евро-2020
-
Шевченко назвал главную задачу сборной Украины на Евро-2020
-
"Барселона" поставит ультиматум Дембеле
-
Шевченко высказался о предстоящем матче Украины против Нидерландов
-
В "Торино" оценили возможность продажи Белотти в "Ювентус"
-
"Ливерпуль" хочет продать 10 игроков на сумму 70 миллионов евро
-
Зарема отреагировала на конфуз с новым главным тренером "Спартака"
-
"Барселона" готова продать 8 футболистов летом
-
"Зенит" готов заплатить большую сумму за Влашича
-
В сборной Испании зафиксирован новый случай заражения коронавирусом
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18