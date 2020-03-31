"Вулверхэмптон" назвал "Реалу", "Арсеналу" и "Манчестер Юнайтед" стоимость Хименеса

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"Вулверхэмптон" назвал "Реалу", "Арсеналу" и "Манчестер Юнайтед" стоимость Хименеса

Заинтересованным клубам будет сложно приобрести нападающего "Вулверхэмптона" Рауля Хименеса, пишет Daily Star.

По сведениям издания, речь идёт о высокой цене на 28-летнего мексиканца. "Волки" оценили его в 90 миллионов евро.

Напомним, что на форварда претендуют мадридский "Реал", "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал".

В текущем сезоне Хименес провёл за "Вулверхэмптон" 44 матча, в которых забил 22 гола и сделал 10 ассистов.

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