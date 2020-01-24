"Вулверхэмптон" не смог отобрать очки у "Ливерпуля"

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"Вулверхэмптон" не смог отобрать очки у "Ливерпуля"

В рамках 24-го тура АПЛ "Ливерпуль" добыл выездную победу над "Вулверхэмптоном".

"Ливерпуль" продолжает лидировать в чемпионате, опережая ближайшего преследователя на 16 очков. "Вулверхэмптон" идет на седьмом месте.

"Вулверхэмптон" - "Ливерпуль" 1:2

Голы: Хендерсон, 8 - 0:1, Хименес, 51 - 1:1, Фирмино, 84 - 1:2

"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Доэрти, Кастро, Коуди, Саисс, Рубен Невеш, Дендонкер, Нету (Диогу Жота, 77), Моутинью (Гиббс-Уайт, 87), Траоре, Хименес.

"Ливерпуль": Алиссон, Робертсон, Гомес, ван Дейк, Александер-Арнолд, Вейналдум, Окслейд-Чемберлен (Фабиньо, 70), Хендерсон, Мане (Минамино, 33), Фирмино, Салах (Ориги, 85).

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