"Вулверхэмптон" - обладатель АПЛ Азия Трофи

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"Вулверхэмптон" - обладатель АПЛ Азия Трофи

В субботу состоялись финал и матч за третье место турнира АПЛ Азия Трофи.

Сначала бронзу завоевал "Ньюкасл", минимально обыгравший "Вест Хэм".

"Ньюкасл" – "Вест Хэм" - 1:0

Гол: Муто, 34 - 1:0.

А в главном поединке турнира трофей разыграли "Вулверхэмптон" и "Манчестер Сити". Команды расписали в основное время нулевую ничью, а в серии пенальти точнее оказались "волки".

"Вулверхэмптон" – "Манчестер Сити" – 0:0, по пенальти 3:2

Нереализованный 11-метровый: Стерлинг, 21.

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