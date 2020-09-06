"Вулверхэмптон" объявил о переходе бразильского защитника

Бразильский защитник "Лиона" Фернандо Марсал перешел в "Вулверхэмптон", сообщает официальный сайт английского клуба.

"Волки" заплатили за футболиста два миллиона евро. Бразилец подписал с "Вулверхэмптоном" контракт, который будет действовать до лета 2023 года.

31-летний Марсал выступал "Лион" с 2017 года, провел за клуб 75 матчей во всех турнирах и отдал пять результативных передач. Ранее он играл за "Гуаратингету", "Торренсе", "Насьонал", "Бенфику", "Газиантепспор" и "Генгам". В сборную Бразилии не вызывался.

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