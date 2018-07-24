"Вулверхэмптон" объявил о переходе Чемпиона Европы-2016

Теги жоао моутиньюмонаковулверхэмптон

"Вулверхэмптон" объявил о переходе Чемпиона Европы-2016
Португальский полузащитник "Монако" Жоау Моутинью перешел в "Вулверхэмптон", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера не разглашается. Футболист подписал с английским клубом контракт до лета 2020 года.

31-летний Моутинью выступал за "Монако" с 2013 года, провел за клуб 211 матчей и забил 11 голов. Ранее играл за "Спортинг" и "Порту". За сборную Португалии сыграл 113 матчей и забил 7 мячей. Трехкратный чемпион Португалии, чемпион Франции, обладатель Кубка Португалии, пятикратный обладатель Суперкубка Португалии, победитель Лиги Европы, Чемпион Европы. Ориентировочная стоимость игрока составляет 10 миллионов евро.

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