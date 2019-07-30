"Вулверхэмптон" объявил о переходе форварда "Милана"

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"Вулверхэмптон" объявил о переходе форварда "Милана"
Нападающий "Милана" Патрик Кутроне перешел в "Вулверхэмптон", сообщает официальный сайт клуба.

Английский клуб заплатил за футболиста 18 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на четыре миллиона евро за счет бонусов. Форвард подписал с "волками" контракт до лета 2023 года.

21-летний Кутроне является воспитанником "Милана". Всего за итальянский клуб он провел 90 матчей во всех турнирах, в которых забил 27 голов и отдал семь результативных передач. За сборную Италии сыграл 1 матч. Ориентировочная стоимость игрока составляет 28 миллионов евро.

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