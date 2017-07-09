"Вулверхэмптон" объявил о переходе Невеша

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"Вулверхэмптон" объявил о переходе Невеша

Полузащитник "Порту" Рубен Невеш перешел в "Вулверхэмптон", сообщает официальный твиттер клуба.

Сумма трансфера составила 17 миллионов евро. Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал с английским клубом до лета 2022 года.

Стоит отметить, что в "Вулверхэмптон" играет в Чемпионшипе. Ранее сообщалось, что хавбек входил в сферу интересов "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Ливерпуля".

20-летний Невеш выступал за "Порту" с 2014 года, провел за клуб 92 матча и забил 4 гола. За сборную Португалии сыграл 2 матча. Ориентировочная стоимость игрока составляет 10 миллионов евро.

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