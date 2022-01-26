"Вулверхэмптон" объявил о выкупе Хван Хи Чхана

Фото: инстаграм "Вулверхэмптона"\Автор неизвестен

Южнокорейский нападающий Хван Хи Чхан на постоянной основе перешел в "Вулверхэмптон", сообщает официальный сайт "волков". Ранее он был арендован у "РБ Лейпциг".

Отмечается, что соглашение с форвардом подписано до июня 2026 года. Условия личного контракта были оговорены и согласованы еще прошлым летом.

Сумма сделки составила 16 миллионов евро, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне Хван Хи Чхан сыграл в 14 матчах в рамках АПЛ, в которых забил четыре мяча.

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