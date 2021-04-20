"Вулверхэмптон" объявил себя чемпионом Англии в сезоне-2018/2019

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"Вулверхэмптон" объявил себя чемпионом Англии в сезоне-2018/2019

Пресс-служба "Вулверхэмптона" провозгласила клуб чемпионом Англии по итогам сезона-2018/2019.

"Пожалуй, для парада уже слишком поздно", - говорится в сообщении.

Напомним, что в том сезоне "Вулверхэмптон" финишировал на седьмом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Выше "волков" оказались "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Челси", "Тоттенхэм", "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед". Все эти клубы вошли в число участников нового турнира - европейской Суперлиги. УЕФА грозит исключить данные клубы из всех соревнований, а футболистам - запретить участвовать в чемпионатах мира и Европы.

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