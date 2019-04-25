"Вулверхэмптон" обыграл "Арсенал" в чемпионате Англии впервые с 1979 года

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"Вулверхэмптон" обыграл "Арсенал" в чемпионате Англии впервые с 1979 года

В среду, 23 апреля, "Вулверхэмптон" обыграл "Арсенал" (3:1) в рамках 31-го тура АПЛ.

Команда забила все три своих гола в первом тайме. Хозяева впервые в истории выступлений клуба в АПЛ переигрывали команду в три гола ко второму тайму.

"Вулверхэмптон" переиграл "Арсенал" в АПЛ впервые с осени 1979 года. Они располагаются на 7 месте в турнирной таблице, имея в активе 51 балл.

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3 Тоттенхэм Тоттенхэм 35 70
4 Челси Челси 35 67
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 35 66
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 34 64
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 35 51
8 Уотфорд Уотфорд 35 50
9 Эвертон Эвертон 35 49
10 Лестер Сити Лестер Сити 35 48
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 35 43
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 35 42
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 35 41
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