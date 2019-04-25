"Вулверхэмптон" обыграл "Арсенал" в чемпионате Англии впервые с 1979 года

В среду, 23 апреля, "Вулверхэмптон" обыграл "Арсенал" (3:1) в рамках 31-го тура АПЛ.

Команда забила все три своих гола в первом тайме. Хозяева впервые в истории выступлений клуба в АПЛ переигрывали команду в три гола ко второму тайму.

"Вулверхэмптон" переиграл "Арсенал" в АПЛ впервые с осени 1979 года. Они располагаются на 7 месте в турнирной таблице, имея в активе 51 балл.

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