"Вулверхэмптон" обыграл "Кристал Пэлас" и вернулся в зону Лиги Европы
В матче 37-го тура чемпионата Англии "Вулверхэмптон" на своем поле обыграл "Кристал Пэлас" со счетом 2:0. Победу "волкам" принесли голы Даниэла Поденсе и Хонни Кастро.
Благодаря победе "Вулверхэмптон" поднялся на шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и вернулся в зону Лиги Европы. "Кристал Пэлас" остался на 14-й позиции.
"Вулверхэмптон" – "Кристал Пэлас" - 2:0 (1:0)
Голы: Поденсе, 41 - 1:0, Кастро, 68 - 2:0
"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Доэрти, Боли, Коуди, Кастро, Моутинью, Дендонкер, Поденсе (Диогу Жота, 72), Рубен Невеш, Траоре, Хименес.
"Кристал Пэлас": Гуаита, Митчелл, Дэнн, Сако (Куяте, 23), Уорд, Таунсенд, Шлупп (Ридевалд, 73), Макартур, Маккарти, Заа, Айю.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18