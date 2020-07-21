"Вулверхэмптон" обыграл "Кристал Пэлас" и вернулся в зону Лиги Европы

В матче 37-го тура чемпионата Англии "Вулверхэмптон" на своем поле обыграл "Кристал Пэлас" со счетом 2:0. Победу "волкам" принесли голы Даниэла Поденсе и Хонни Кастро.

Благодаря победе "Вулверхэмптон" поднялся на шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и вернулся в зону Лиги Европы. "Кристал Пэлас" остался на 14-й позиции.

"Вулверхэмптон" – "Кристал Пэлас" - 2:0 (1:0)

Голы: Поденсе, 41 - 1:0, Кастро, 68 - 2:0

"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Доэрти, Боли, Коуди, Кастро, Моутинью, Дендонкер, Поденсе (Диогу Жота, 72), Рубен Невеш, Траоре, Хименес.

"Кристал Пэлас": Гуаита, Митчелл, Дэнн, Сако (Куяте, 23), Уорд, Таунсенд, Шлупп (Ридевалд, 73), Макартур, Маккарти, Заа, Айю.

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