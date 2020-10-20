"Вулверхэмптон" обыграл "Лидс" в матче АПЛ

В матче 5-го тура чемпионата Англии "Вулверхэмптон" на выезде обыграл "Лидс" со счетом 1:0. Единственный гол в середине второго тайма забил Рауль Хименес.

"Лидс" - "Вулверхэмптон" - 0:1 (0:0)

Гол: Хименес, 70 - 0:1

"Лидс": Мелье, Кох, Даллас, Эйлинг, Стрейк (Эрнандес, 75), Клих, Филлипс, Харрисон (Рафинья, 82), Элдер Кошта (Поведа, 71), Бэмфорд, Родриго.

"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Семеду, Коуди, Килмен, Саисс, Поденсе (Траоре, 65), Моутинью (Рубен Невеш, 82), Нету, Дендонкер, Боли, Хименес.

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