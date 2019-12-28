"Вулверхэмптон" обыграл "Манчестер Сити" в АПЛ

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"Вулверхэмптон" обыграл "Манчестер Сити" в АПЛ

"Вулверхэмптон" в домашнем матче 19-го тура чемпионата Англии обыграл "Манчестер Сити".

"Вулверхэмптон" - "Манчестер Сити" - 3:2 (0:1)

Голы: Стерлинг, 25 - 0:1, Стерлинг, 50 - 0:2, Траоре, 55 - 1:2, Хименес, 82 - 2:2, Доэрти, 89 - 3:2

"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Кастро (Рубен Винагре, 73), Доэрти, Коуди, Моутинью, Дендонкер, Рубен Невеш, Саисс, Траоре, Диогу Жота (Нету, 79), Хименес (Беннетт, 90).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Отаменди, Уокер, Менди, Фернандиньо, Родри Эрнандес, Бернарду Силва, Марез (Эрик Гарсия, 46), де Брюйне (Гюндоган, 67), Стерлинг, Агуэро (Браво, 14).

"Ман Сити" с 38 очками занимают 3 место в турнирной таблице АПЛ, отставая от "Ливерпуля" на 14 баллов.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Можно смотреть бесконечно на три вещи:как течет вода,как горит огонь и как унижают Гвардиолу))

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