"Вулверхэмптон" обыграл "Шеффилд Юнайтед" и отправил соперника в Чемпионшип

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"Вулверхэмптон" обыграл "Шеффилд Юнайтед" и отправил соперника в Чемпионшип

Фото: инстаграм "Вулверхэмптона"/Автор неизвестен

В матче 32-го тура чемпионата Англии "Вулверхэмптон" на своем поле обыграл "Шеффилд Юнайтед" со счетом 1:0. Единственный гол в втором тайме забил Виллиан Жозе.

"Вулверхэмптон", набрав 41 очко, занимает 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Шеффилд Юнайтед" с 14 очками занимает последнее, 20-е место, и потерял шансы остаться в АПЛ.

"Вулверхэмптон" – "Шеффилд Юнайтед" - 1:0 (0:0)
Гол: Виллиан Жозе, 59 - 1:0

"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Аит-Нури, Семеду, Боли, Саисс, Поденсе (Витинья, 72), Моутинью, Траоре, Дендонкер, Коуди, Виллиан Жозе (Фабиу Силва, 77).

"Шеффилд Юнайтед": Рэмсдейл, Стивенс, Иган, Брайан, Болдок, Норвуд, Осборн (Муссе, 75), Флек, Ампаду (Богл, 83), Брюстер (Берк, 75), Макголдрик.

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