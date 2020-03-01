"Вулверхэмптон" обыграл "Тоттенхэм" Моуринью в матче АПЛ

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"Вулверхэмптон" обыграл "Тоттенхэм" Моуринью в матче АПЛ

В матче 28-го тура чемпионата Англии "Вулверхэмптон" на выезде обыграл "Тоттенхэм", который тренирует Жозе Моуринью. Победу гостям принесли голы Доэрти, Жоты и Хименеса. В составе "шпор" отличились Бергвейн и Орье.

Благодаря победе "Вулверхэмптон" обошел "Тоттенхэм" и теперь занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. "Шпоры" опустились на седьмую позицию.

"Тоттенхэм" – "Вулверхэмптон" - 2:3 (2:1)
Голы: Бергвейн, 13 - 1:0, Доэрти, 27 - 1:1, Орье, 45 - 2:1, Диогу Жота, 57 - 2:2, Хименес, 73 - 2:3

"Тоттенхэм": Гассанига, Санчес, Танганга (Ндомбеле, 76), Дэвис, Орье (Жедсон Фернандеш, 82), Уинкс, Ло Чельсо, Лукас Моура, Алли, Бергвейн, Дайер.

"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Рубен Винагре, Боли, Коуди, Доэрти, Моутинью, Саисс, Рубен Невеш, Траоре (Нету, 74), Хименес, Диогу Жота (Дендонкер, 79).

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Если бы сейчас волки играли в ЛЧ...

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Карыч
Карыч

автобусник опять упал на 7-е место

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lesnovsky

Его место даже ниже...

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