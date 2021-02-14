"Вулверхэмптон" одержал волевую победу над "Саутгемптоном"

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"Вулверхэмптон" одержал волевую победу над "Саутгемптоном"Закончилась встреча 24 тура АПЛ между "Саутгемптоном" и "Вулверхэмптоном". Гостям удалось одержать трудную волевую победу со счетом 2:1. На гол Ингза в первом тайме, "волки" ответили двумя мячами во второй половине встречи. Гости смогли обогнать оппонентов в турнирной таблице. Теперь у "Вулвс" 30 очков в 24 матчах и 12 строчка. "Святые" расположились на 13 позиции, набрав 29 баллов после 23 игр.

"Саутгемптон" - "Вулверхэмптон" 1:2 (1:0)

Голы: Ингз, 25 - 1:0, Рубен Невеш, 53 (пенальти) - 1:1, Нету, 66 - 1:2

"Саутгемптон": Маккарти, Беднарек, Вестергор, Бертран, Уокер-Питерс (Салису, 72), Армстронг (Адамс, 69), Уорд-Проуз, Редмонд, Ромеу, Минамино (Дженепо, 62), Ингз.

"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Кастро (Марсал, 69), Семеду, Коуди, Саисс, Рубен Невеш, Дендонкер, Траоре, Моутинью, Нету (Килмен, 90), Виллиан Жозе (Фабиу Силва, 89).

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