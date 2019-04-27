"Вулверхэмптон" одолел "Уотфорд" и другие результаты 36-го тура АПЛ
Представляем результаты 36-го тура АПЛ.
"Фулхэм" - "Кардифф" 1:0
Гол: Бабел, 79 - 1:0
"Фулхэм": Рико, Брайен, Рим, Одои (Кристи, 28), Чемберс, Замбо-Ангисса, Сессеньон (Моусон, 85), Бабел, Кэрни, Ле Маршан, Митрович.
"Кардифф": Этеридж, Пелтьер, Манга, Беннетт, Моррисон, Гуннарссон, Камараса (Хили, 72), Мендес-Лэйнг, Бакуна, Хойлетт, Ньяссе (Уорд, 61).
"Уотфорд" - "Вулверхэмптон" 1:2
Голы: Хименес, 41 - 0:1, Грэй, 49 - 1:1, Диогу Жота, 77 - 1:2
"Уотфорд": Фостер, Кэткарт (Саксесс, 82), Мариаппа, Фемения, Холебас, Дукуре, Перейра, Хьюз (Кабаселе, 74), Капу, Деулофеу, Грэй.
"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Кастро, Боли, Коуди, Доэрти, Рубен Невеш, Дендонкер, Диогу Жота, Моутинью, Беннетт, Хименес (Кавалейру, 87).
"Кристал Пэлас" - "Эвертон" 0:0
"Кристал Пэлас": Гуаита, Дэнн, Уан-Биссака, ван Анхолт, Келли, Миливоевич, Макартур, Майер (Таунсенд, 72), Куяте, Заа, Бентеке.
"Эвертон": Пикфорд, Коулмэн, Кин, Зума, Динь, Бернард (Лукман, 84), Шнайдерлин, Сигурдссон (Уолкотт, 86), Гуйе, Ришарлисон, Кэлверт-Льюин (Тосун, 73).
"Саутгемптон" - "Борнмут" 3:3
Голы: Лонг, 12 - 1:0, Гослинг, 20 - 1:1, Уилсон, 32 - 1:2, Уорд-Проуз, 55 - 2:2, Таргетт, 67 - 3:2, Уилсон, 86 - 3:3
"Саутгемптон": Ганн, Беднарек, Валери, Бертран, Стивенс, Ромеу (Таргетт, 46), Уорд-Проуз, Редмонд, Хейбьерг, Ингз (Армстронг, 81), Лонг (Остин, 88).
"Борнмут": Боруц, Клайн (Соланке, 72), Мифем (Фрэйзер, 23), Симпсон, Аке, Брукс, Гослинг (Хайндмен, 53), Кинг, Лерма, Кук, Уилсон.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|36
|91
|2
|Манчестер Сити
|35
|89
|3
|Тоттенхэм
|36
|70
|4
|Челси
|35
|67
|5
|Арсенал Лондон
|35
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|35
|64
|7
|Вулверхэмптон
|36
|54
|8
|Эвертон
|36
|50
|9
|Уотфорд
|36
|50
|10
|Лестер Сити
|35
|48
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|36
|46
|12
|Кристал Пэлас
|36
|43
|13
|Борнмут
|36
|42
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|35
|41
|15
|Бернли
|35
|40
|16
|Саутгемптон
|36
|38
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|35
|34
|18
|Кардифф Сити
|36
|31
|19
|Фулхэм
|36
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|36
|14