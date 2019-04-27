"Вулверхэмптон" одолел "Уотфорд" и другие результаты 36-го тура АПЛ

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"Вулверхэмптон" одолел "Уотфорд" и другие результаты 36-го тура АПЛ

Представляем результаты 36-го тура АПЛ.

"Фулхэм" - "Кардифф" 1:0

Гол: Бабел, 79 - 1:0

"Фулхэм": Рико, Брайен, Рим, Одои (Кристи, 28), Чемберс, Замбо-Ангисса, Сессеньон (Моусон, 85), Бабел, Кэрни, Ле Маршан, Митрович.

"Кардифф": Этеридж, Пелтьер, Манга, Беннетт, Моррисон, Гуннарссон, Камараса (Хили, 72), Мендес-Лэйнг, Бакуна, Хойлетт, Ньяссе (Уорд, 61).


"Уотфорд" - "Вулверхэмптон" 1:2

Голы: Хименес, 41 - 0:1, Грэй, 49 - 1:1, Диогу Жота, 77 - 1:2

"Уотфорд": Фостер, Кэткарт (Саксесс, 82), Мариаппа, Фемения, Холебас, Дукуре, Перейра, Хьюз (Кабаселе, 74), Капу, Деулофеу, Грэй.

"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Кастро, Боли, Коуди, Доэрти, Рубен Невеш, Дендонкер, Диогу Жота, Моутинью, Беннетт, Хименес (Кавалейру, 87).


"Кристал Пэлас" - "Эвертон" 0:0

"Кристал Пэлас": Гуаита, Дэнн, Уан-Биссака, ван Анхолт, Келли, Миливоевич, Макартур, Майер (Таунсенд, 72), Куяте, Заа, Бентеке.

"Эвертон": Пикфорд, Коулмэн, Кин, Зума, Динь, Бернард (Лукман, 84), Шнайдерлин, Сигурдссон (Уолкотт, 86), Гуйе, Ришарлисон, Кэлверт-Льюин (Тосун, 73).


"Саутгемптон" - "Борнмут" 3:3

Голы: Лонг, 12 - 1:0, Гослинг, 20 - 1:1, Уилсон, 32 - 1:2, Уорд-Проуз, 55 - 2:2, Таргетт, 67 - 3:2, Уилсон, 86 - 3:3

"Саутгемптон": Ганн, Беднарек, Валери, Бертран, Стивенс, Ромеу (Таргетт, 46), Уорд-Проуз, Редмонд, Хейбьерг, Ингз (Армстронг, 81), Лонг (Остин, 88).

"Борнмут": Боруц, Клайн (Соланке, 72), Мифем (Фрэйзер, 23), Симпсон, Аке, Брукс, Гослинг (Хайндмен, 53), Кинг, Лерма, Кук, Уилсон.

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2 Манчестер Сити Манчестер Сити 35 89
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 36 70
4 Челси Челси 35 67
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 35 66
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 35 64
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 36 54
8 Эвертон Эвертон 36 50
9 Уотфорд Уотфорд 36 50
10 Лестер Сити Лестер Сити 35 48
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 36 46
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 36 43
13 Борнмут Борнмут 36 42
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 35 41
15 Бернли Бернли 35 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 36 38
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 35 34
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