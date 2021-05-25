"Вулверхэмптон" определился с новым тренером

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"Вулверхэмптон" определился с новым тренером

Фото инстаграм Бруну Лаже

СМИ узнали имя вероятного преемника Нуну Эшпириту Санту на посту главного тренера "Вулверхэмптона".

По информации журналиста Фабрицио Романо, "волки" почти договорились с бывшим наставником "Бенфики" Бруну Лаже.

Стороны ведут переговоры с прошлой недели. Ожидается, что в скором времени будет подписан контракт.

Напомним, что в пятницу "Вулверхэмптон" анонсировал уход Нуну, который возглавлял команду с 2017 года. 

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