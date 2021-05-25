"Вулверхэмптон" определился с новым тренером
Фото инстаграм Бруну Лаже
СМИ узнали имя вероятного преемника Нуну Эшпириту Санту на посту главного тренера "Вулверхэмптона".
По информации журналиста Фабрицио Романо, "волки" почти договорились с бывшим наставником "Бенфики" Бруну Лаже.
Стороны ведут переговоры с прошлой недели. Ожидается, что в скором времени будет подписан контракт.
Напомним, что в пятницу "Вулверхэмптон" анонсировал уход Нуну, который возглавлял команду с 2017 года.
Не пропустите: Владелец "Вулверхэмптона" может купить французский "Бордо". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
РПЛ назвала лучшего игрока мая
-
ЦСКА сделал предложение о трансфере экс-игрока "Ромы" и "Интера"
-
Зобнин хочет перейти в европейский клуб: названа причина
-
"Лилль" забрал у ПСЖ корону, "Ливерпуль" и "Юве" пролезли в ЛЧ, Левандовски побил рекорд Герда Мюллера: как прошла концовка ТОП-5 чемпионатов
-
"Реал" объявил о продлении контракта с Модричем
Лента новостей
-
Бензема: "Зидан не уйдёт из "Реала"
-
Зобнин высказался о возможности поиграть в Европе
-
РПЛ назвала лучшего игрока мая
-
"Вулверхэмптон" определился с новым тренером
-
ЦСКА сделал предложение о трансфере экс-игрока "Ромы" и "Интера"
-
1
Роналду рассказал о своих достижениях
-
Уткин прокомментировал назначение Витории на пост тренера "Спартака"
-
Манджукич сообщил об уходе из "Милана"
-
Зобнин хочет перейти в европейский клуб: названа причина
-
"Лилль" забрал у ПСЖ корону, "Ливерпуль" и "Юве" пролезли в ЛЧ, Левандовски побил рекорд Герда Мюллера: как прошла концовка ТОП-5 чемпионатов
-
Вингер "Норрчепинга" отправился на медосмотр в "Рубин"
-
Малиновский подвёл итоги сезона для "Аталанты"
-
"Реал" объявил о продлении контракта с Модричем
-
Официально: Флик возглавит сборную Германии
-
Слуцкий - лучший тренер РПЛ в мае
-
Прядкин объяснил, почему в РПЛ не будет раунда плей-офф
-
"Милан" согласовал трансфер вратаря "Лилля"
-
Названы члены тренерского штаба Витории в "Спартаке"
-
"Барселона" определилась с альтернативой Куману и Хави
-
"Рубин" нацелился на голкипера "Спартака"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18