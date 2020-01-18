"Вулверхэмптон" переиграл "Саутгемптон", уступая 0:2

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"Вулверхэмптон" переиграл "Саутгемптон", уступая 0:2

"Вулверхэмптон" вырвал победу у "Саутгемптона" в матче 23-го тура чемпионата Англии.

"Саутгемптон" - "Вулверхэмптон" - 2:3 (2:0)

Голы: Беднарек, 15 - 1:0, Лонг, 35 - 2:0, Педру Нету, 53 - 2:1. Хименес, 65 (с пенальти) - 2:2, Хименес, 76 - 2:3.

"Саутгемптон": Маккарти, Бертранд, Седрик Суариш, Стивенс, Беднарек, Уорд-Проуз, Армстронг (Адамс, 71), Хейбьерг, Лонг (Дженепо, 71), Редмонд (Буфаль, 78), Ингс.

"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Доэрти, Хонни Кастро, Коади, Жоау Моутинью, Дендонкер, Невеш, Саисс, Хименес, Траоре, Педру Нету (Килмен, 86).

Таким образом, "Вулверхэмптон" набрал 34 балла и подняться на шестое место в таблице АПЛ. У "Саутгемптона" 28 очков и 12 место.

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