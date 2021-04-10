"Вулверхэмптон" планирует усилиться очередным португальцем

Теги валенсиявулверхэмптонгонсалу гедештрансферыпатрик кутроне

"Вулверхэмптон" планирует усилиться очередным португальцем

Фото Global Look Press / AFLO / Mutsu Kawamori

"Вулверхэмптон" нацелился на вингера "Валенсии" Гонсалу Гедеша, утверждает Football Insider.

По информации источника, "волки" рассчитывают купить 24-летнего футболиста в ближайшее трансферное окно.

Если сделка состоится, то Гедеш станет девятым португальцем в составе "Вулверхэмптона".

Чтобы снизить цену на игрока "Валенсии", английский клуб готов отдать Патрика Кутроне, который сейчас выступает за "летучих мышей" на правах аренды.

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