"Вулверхэмптон" планирует выкупить Рауля Хименеса у "Атлетико"

Нападающий "Вулверхэмптон" Рауль Хименес, возможно, останется в клубе еще на сезон. Об этом информирует The Telegraph.

По данным источника, английский клуб планирует выкупить 27-летнего мексиканца у "Атлетико" за 28 миллионов евро.

Хименес перешел в "Вулверхэмптон" летом 2018 года на правах аренды. В нынешнем сезоне футболист участвовал в 30 матчах, забив 12 голов и отметившись 8 ассистами.

"Вулверхэмптон" занимает 7 место в турнирной таблице, имея в активе 44 баллов.

А еще: Хименес считает, что арбитр ошибочно назначил пенальти в ворота "Атлетико"| http://soccernews.ru