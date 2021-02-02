"Вулверхэмптон" победил "Арсенал". Гости доигрывали вдевятером

Завершился матч 22 тура АПЛ между "Вулверхэмптоном" и "Арсеналом". Хозяева, не без помощи двух удалений в составе "канониров", одержали победу со счетом 2:1. Гости в конце первого тайма остались в меньшинстве, а с 72 минуты и вовсе доигрывали встречу вдевятером.

"Волки" теперь занимают 13 строчку турнирной таблицы, набрав 26 очков. "Арсенал" остался на 10 месте. В его активе 31 балл.

"Вулверхэмптонд" - "Арсенал" 2:1 (1:1)

Голы: Пепе, 32 - 0:1, Рубен Невеш, 45+5 (пенальти) - 1:1, Моутинью, 49 - 2:1

Удаления: Давид Луиз, 45+3, Лено, 72

"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Семеду, Коуди, Боли, Килмен, Поденсе (Витинья, 62), Моутинью, Нету, Рубен Невеш (Дендонкер, 74), Траоре, Виллиан Жозе (Фабиу Силва, 90).