"Вулверхэмптон" победил "Арсенал". Гости доигрывали вдевятером
Завершился матч 22 тура АПЛ между "Вулверхэмптоном" и "Арсеналом". Хозяева, не без помощи двух удалений в составе "канониров", одержали победу со счетом 2:1. Гости в конце первого тайма остались в меньшинстве, а с 72 минуты и вовсе доигрывали встречу вдевятером.
"Волки" теперь занимают 13 строчку турнирной таблицы, набрав 26 очков. "Арсенал" остался на 10 месте. В его активе 31 балл.
"Вулверхэмптонд" - "Арсенал" 2:1 (1:1)
Голы: Пепе, 32 - 0:1, Рубен Невеш, 45+5 (пенальти) - 1:1, Моутинью, 49 - 2:1
Удаления: Давид Луиз, 45+3, Лено, 72
"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Семеду, Коуди, Боли, Килмен, Поденсе (Витинья, 62), Моутинью, Нету, Рубен Невеш (Дендонкер, 74), Траоре, Виллиан Жозе (Фабиу Силва, 90).
"Арсенал": Лено, Бельерин, Холдинг, Соареш, Давид Луиз, Парти (Рунарссон, 75), Сака, Смит-Роу, Джака, Пепе (Обамеянг, 61), Ляказетт (Габриэл, 46).
Читайте также: "Арсенал" отдал в аренду двух игроков | http://soccernews.ru
главное
-
"Реал" может вновь потерять Азара - игрок пропустил тренировку
-
"Аталанта" сделала афишу на 1/2 Кубка с Миранчуком
-
Глушенков перешел из "Спартака" в "Химки"
-
Неймар согласовал новый контракт с ПСЖ: детали соглашения
-
"Спартак" улучшил позиции в рейтинге лучших клубов Европы Euro Club Index, "Зенит" - ухудшил
Лента новостей
-
Гасперини: "С Коваленко лучше познакомимся в ближайшее время"
-
Онана может перейти из "Аякса" в дортмундскую "Боруссию"
-
1
Уткин возмущен приговором Навальному
-
Матч 1/8 финала Лиги Чемпионов может быть перенесен из-за коронавирусных ограничений
-
"Байер" сенсационно проиграл в Кубке команде из 4 дивизиона
-
"Вулверхэмптон" победил "Арсенал". Гости доигрывали вдевятером
-
Брат Кумана: "Рональд решил проблему в клубе со "сливом" составов"
-
Бенитес может сменить Виллаша-Боаша на посту главного тренера "Марселя"
-
"Реал" может вновь потерять Азара - игрок пропустил тренировку
-
"Шахтер" представил заявку на Лигу Европы
-
"Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" включились в борьбу за "звездочку" "Астон Виллы"
-
Состоялся дебют Озила в "Фенербахче"
-
Рамосу понравился пост в Инстаграм о его уходе из "Реала"
-
"Аталанта" сделала афишу на 1/2 Кубка с Миранчуком
-
"Марсель" объявил об отставке Виллаш-Боаша
-
Каррера продолжил онлайн-стычку с Паршивлюком
-
Глушенков перешел из "Спартака" в "Химки"
-
Неймар согласовал новый контракт с ПСЖ: детали соглашения
-
"Спартак" улучшил позиции в рейтинге лучших клубов Европы Euro Club Index, "Зенит" - ухудшил
-
Гвардиола рассказал о сроках возвращения в строй Агуэро после коронавируса
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18