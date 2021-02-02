"Вулверхэмптон" победил "Арсенал". Гости доигрывали вдевятером

Теги вулверхэмптонарсенал лондон

"Вулверхэмптон" победил "Арсенал". Гости доигрывали вдевятеромЗавершился матч 22 тура АПЛ между "Вулверхэмптоном" и "Арсеналом". Хозяева, не без помощи двух удалений в составе "канониров", одержали победу со счетом 2:1. Гости в конце первого тайма остались в меньшинстве, а с 72 минуты и вовсе доигрывали встречу вдевятером.
"Волки" теперь занимают 13 строчку турнирной таблицы, набрав 26 очков. "Арсенал" остался на 10 месте. В его активе 31 балл.

"Вулверхэмптонд" - "Арсенал" 2:1 (1:1)

Голы: Пепе, 32 - 0:1, Рубен Невеш, 45+5 (пенальти) - 1:1, Моутинью, 49 - 2:1
Удаления: Давид Луиз, 45+3, Лено, 72

"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Семеду, Коуди, Боли, Килмен, Поденсе (Витинья, 62), Моутинью, Нету, Рубен Невеш (Дендонкер, 74), Траоре, Виллиан Жозе (Фабиу Силва, 90).

"Арсенал": Лено, Бельерин, Холдинг, Соареш, Давид Луиз, Парти (Рунарссон, 75), Сака, Смит-Роу, Джака, Пепе (Обамеянг, 61), Ляказетт (Габриэл, 46).

Читайте также: "Арсенал" отдал в аренду двух игроков | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Матч 1/8 финала Лиги Чемпионов может быть перенесен из-за коронавирусных ограничений

Матч 1/8 финала Лиги Чемпионов может быть перенесен из-за коронавирусных ограничений

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов