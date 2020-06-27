"Вулверхэмптон" победил "Астон Виллу" и ворвался в топ-5 АПЛ
В рамках 32-го тура АПЛ "Вулверхэмптон" в гостях взял верх над "Астон Виллой".
"Волки" выиграли со счётом 1:0 благодаря голу Леандера Дендонкера в середине второго тайма.
"Астон Вилла" – "Вулверхэмптон" - 0:1
Гол: Дендонкер, 62 - 0:1.
"Астон Вилла": Нюланд, Хоз, Таргетт (Тэйлор, 11), Конса (Аль-Мухаммади, 60), Мингз, Хурихэйн (Макгинн, 60), Дуглас Луис, Накамба (Трезеге, 82), Грилиш, Саматта, Дэвис (Эль-Гази, 82).
"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Доэрти, Боли, Коуди, Кастро, Моутинью, Саисс, Дендонкер, Рубен Невеш, Хименес (Нету, 85), Диогу Жота (Траоре, 60).
Благодаря победе "Вулверхэмптон" поднялся на пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги, "Астон Вилла" осталась на 19-й строчке.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18