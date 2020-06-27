"Вулверхэмптон" победил "Астон Виллу" и ворвался в топ-5 АПЛ

В рамках 32-го тура АПЛ "Вулверхэмптон" в гостях взял верх над "Астон Виллой".

"Волки" выиграли со счётом 1:0 благодаря голу Леандера Дендонкера в середине второго тайма.

"Астон Вилла" – "Вулверхэмптон" - 0:1

Гол: Дендонкер, 62 - 0:1.

"Астон Вилла": Нюланд, Хоз, Таргетт (Тэйлор, 11), Конса (Аль-Мухаммади, 60), Мингз, Хурихэйн (Макгинн, 60), Дуглас Луис, Накамба (Трезеге, 82), Грилиш, Саматта, Дэвис (Эль-Гази, 82).

"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Доэрти, Боли, Коуди, Кастро, Моутинью, Саисс, Дендонкер, Рубен Невеш, Хименес (Нету, 85), Диогу Жота (Траоре, 60).

Благодаря победе "Вулверхэмптон" поднялся на пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги, "Астон Вилла" осталась на 19-й строчке.

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