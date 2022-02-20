"Вулверхэмптон" победил "Лестер" в матче АПЛ

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"Вулверхэмптон" победил "Лестер" в матче АПЛ

Фото: инстаграм "Вулверхэмптона"/Автор неизвестен

В матче 26-го тура чемпионата Англии "Вулверхэмптон" на своем поле победил "Лестер" со счетом 2:1.

Победу "волкам" принесли голы Рубена Невеша и Даниэла Поденсе. В составе "лис" отличился Адемола Лукман.

"Вулверхэмптон", набрав 40 очков, вышел на седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Лестер" с 27 очками остался на 11-й позиции.

"Вулверхэмптон" – "Лестер" - 2:1 (1:1)
Голы: Невеш, 9 - 1:0, Лукман, 41 - 1:1, Поденсе, 66 - 2:1

"Вулверхэмптон": Жозе Са, Семеду, Коуди, Саисс, Килмен, Аит-Нури (Марсал, 88), Дендонкер, Моутинью (Хван Хи Чхан, 58), Рубен Невеш, Поденсе (Нету, 81), Хименес.

"Лестер": Шмейхель, Рикарду Перейра, Амарти, Сеюнджю, Томас, Ндиди (Мэддисон, 74), Тилеманс, Дьюзбери-Холл, Олбрайтон, Дака (Ихеаначо, 73), Лукман.

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