"Вулверхэмптон" подписал нового голкипера

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"Вулверхэмптон" подписал нового голкипераФото: инстаграм Са/Автор неизвестен

Как сообщает официальный сайт английского "Вулверхэмптона", португальский вратарь "Олимпиакоса" Жозе Са продолжит карьеру в стане "волков".

Контракт голкипера с английским клубом рассчитан на пять лет.

Футболист пришел на смену Рую Патрисиу, который перешел в "Рому" к Жозе Моуринью.

В прошедшем сезоне 28-летний Са сыграл  44 матча за "Олимпиакос" во всех турнирах, в которых пропустил 37 мячей, а в 19 играх отыграл на ноль.

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