"Вулверхэмптон" подписал новый контракт с Моутинью

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"Вулверхэмптон" подписал новый контракт с Моутинью

"Вулверхэмптон" подписал новый контракт с хавбеком Жоау Моутинью. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Новое соглашение 33-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2022 года. Нынешний контракт истек этим летом.

Моутинью перешел в английский клуб из "Монако" летом 2018 года за 5,6 млн евро. 

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