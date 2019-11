"Вулверхэмптон" подписал новый контракт с Моутинью

"Вулверхэмптон" подписал новый контракт с хавбеком Жоау Моутинью. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Новое соглашение 33-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2022 года. Нынешний контракт истек этим летом.

João Moutinho has signed a new deal with Wolves that will keep him at Molineux until 2022!#João2022 pic.twitter.com/9SGv9Fxf5Z