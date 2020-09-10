"Вулверхэмптон" подписал очередного португальца
"Вулверхэмптон" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Порту" Витиньи.
"Волки" арендовали 20-летнего португальца до конца сезона с правом последующего выкупа.
Витинья является воспитанником "Порту", за основную команду "драконов" провёл 12 матчей и сделал 1 ассист.
Рыночная стоимость перспективного хавбека оценивается в 5 миллионов евро.
Не пропустите: "Вулверхэмптон" объявил о переходе бразильского защитника. | http://soccernews.ru
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