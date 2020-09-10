"Вулверхэмптон" подписал очередного португальца

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"Вулверхэмптон" подписал очередного португальца

"Вулверхэмптон" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Порту" Витиньи.

"Волки" арендовали 20-летнего португальца до конца сезона с правом последующего выкупа.

Витинья является воспитанником "Порту", за основную команду "драконов" провёл 12 матчей и сделал 1 ассист.

Рыночная стоимость перспективного хавбека оценивается в 5 миллионов евро.

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