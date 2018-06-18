"Вулверхэмптон" подписал основного вратаря сборной Португалии

Вратарь сборной Португалии Руй Патрисиу стал игроком "Вулверхэмптона".

Как сообщает официальный сайт клуба, голкипер заключил с "волками" четырехлетнее соглашение. Напомним, что Патрисиу перебрался в "Вулверхэмптон" в качестве свободного агента.

В следующем сезоне "Вулверхэмптон" будет играть в АПЛ.

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