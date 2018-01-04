"Вулверхэмптон" подписал трансферную цель "Реала"

Нападающий "Валенсии" Рафа Мир стал игроком "Вулверхэмптона", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила два миллиона евро. 20-летний испанец заключил с "волками" контракт до лета 2022 года.

Стоит отметить, что в борьбе за Мира "Вулверхэмптон" сумел опередить мадридский "Реал", который хотел купить талантливого форварда для своей второй команды.

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