"Вулверхэмптон" подписал трансферную цель "Реала"

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"Вулверхэмптон" подписал трансферную цель "Реала"

Нападающий "Валенсии" Рафа Мир стал игроком "Вулверхэмптона", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила два миллиона евро. 20-летний испанец заключил с "волками" контракт до лета 2022 года.

Стоит отметить, что в борьбе за Мира "Вулверхэмптон" сумел опередить мадридский "Реал", который хотел купить талантливого форварда для своей второй команды.

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Команда М О
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2 Кардифф Сити 21 44
3 Бристоль Сити 21 40
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5 Астон Вилла 21 37
6 Шеффилд Юнайтед 21 37
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8 Мидлсбро 21 32
9 Ипсвич Таун 21 32
10 Престон Норт Энд 21 32
11 Ноттингем Форест 21 30
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13 Брентфорд 21 27
14 Рединг 21 27
15 Шеффилд Уэнсдэй 22 27
16 Норвич Сити 21 27
17 Миллуол 21 23
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19 Куинз Парк Рейнджерс 21 22
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21 Болтон Уондерерс 21 16
22 Бирмингем Сити 21 16
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