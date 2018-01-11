"Вулверхэмптон" предложил за форварда "Милана" 35 миллионов евро

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"Вулверхэмптон" предложил за форварда "Милана" 35 миллионов евроРуководство "Милана" отказалось продавать форварда команды Андре Силву в "Вулверхэмптон".

Лидер второго по силе дивизиона Англии был готов заплатить за португальца 35 миллионов евро.

На счету Силвы 12 матчей в Серии А, в которых он не отметился результативными действиями.

Читайте: Андре Силва недоволен своим положением в "Милане"  | soccernews.ru

 

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