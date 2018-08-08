"Вулверхэмптон" приобрёл воспитанника "Барселоны"

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"Вулверхэмптон" приобрёл воспитанника "Барселоны"

"Вулверхэмптон" на своём официальном сайте объявил о переходе вингера "Мидлсбро" Адама Траоре.

Сумма трансфера составила 20 миллионов евро, что стало рекордом для "волков". 22-летний испанец малийского происхождения заключил с клубом пятилетний контракт.

22-летний Траоре выступал за "Мидлсбро" с 2016 года, сыграл 71 матч и забил 5 голов. 

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