"Вулверхэмптон" пробился в четвертьфинал Кубка Англии

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"Вулверхэмптон" пробился в четвертьфинал Кубка Англии

В рамках 1/8 финала Кубка Англии "Вулверхэмптон" одолел "Бристоль" и пробился в следующий раунд турнира.

"Бристоль Сити" - "Вулверхэмптон" 0:1

Гол: Кавалейру, 28 - 0:1

"Бристоль Сити": Филдинг, Калас, Дасилва, Райт, Уэбстер, Браунхилл, Моррелл (Пэк, 46), Палмер (Пэтерсон, 66), Элиассон (Тэйлор, 46), О`Дода, Дьедиу.

"Вулверхэмптон": Радди, Коуди, Боли, Кастро, Беннетт, Моутинью, Дендонкер, Кавалейру (Гиббс-Уайт, 70), Саисс, Доэрти (Рубен Невеш, 81), Хименес.

Предупреждения: Райт (52), Калас (75), Моутинью (83).

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