"Вулверхэмптон" продлил контракт с главным тренером

Теги вулверхэмптоннуну эшпириту санту

"Вулверхэмптон" продлил контракт с главным тренером

"Вулверхэмптон" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером команды Нуну Эшпириту Санту.

Стороны заключили соглашение до лета 2021 года. Предыдущий договор между "волками" и португальским специалистом истекал в 2020 году.

44-летний Нуну возглавляет "Вулверхэмптон" с прошлого лета. Под его руководством команда сумела вернуться в АПЛ. 

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