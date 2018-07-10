"Вулверхэмптон" продлил контракт с главным тренером
"Вулверхэмптон" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером команды Нуну Эшпириту Санту.
Стороны заключили соглашение до лета 2021 года. Предыдущий договор между "волками" и португальским специалистом истекал в 2020 году.
44-летний Нуну возглавляет "Вулверхэмптон" с прошлого лета. Под его руководством команда сумела вернуться в АПЛ.
Не пропустите: "Вулверхэмптон" увеличил предложение по Зинченко. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Ливерпуль" покупает лидера "Сток Сити"
-
Миятович: "Роналду стоит поблагодарить за все, что он сделал"
-
Как Париж отметил выход сборной Франции в финал ЧМ-2018
-
Мбаппе готов отказаться от "Золотого мяча" ради победы на ЧМ-2018
-
Новый владелец "Миланал" намерен вложить круглую сумму в клуб
-
Баптиста назвал игрока сборной России открытием ЧМ-2018
-
В Киеве прошла акция в поддержку Виды и Вукоевича
-
"Реал" заинтересовался еще одним игроком сборной Колумбии
-
Кутепов оценил результат сборной России на Чемпионате Мира
-
На Рафинью появился еще один претендент из Италии
-
"Реал" может подписать звезду "Ювентуса"
-
"Реал" и "Манчестер Юнайтед" вступили в переговоры по общей трансферной цели
-
Моуринью оценил перспективы сборной России на будущее
-
ПСЖ отклонил запрос "Барселоны" по трансферу своего игрока
-
Роналду будет зарабатывать в "Ювентусе" в четыре раза больше самых высокооплачиваемых игроков Серии А
-
Испанские СМИ назвали семь кандидатов на замену Роналду в "Реале"
-
Двадцать седьмой день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 10 июля
-
Все или ничего: Сборные Хорватии и Англии разыграют вторую путевку в финал мундиаля
-
Дневник ЧМ. День 27: Франция – в финале, Курица на тренировке англичан, аплодисменты для Черышева
-
Главные новости дня: 10 июля
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|100
|2
|Манчестер Юнайтед
|38
|81
|3
|Тоттенхэм
|38
|77
|4
|Ливерпуль
|38
|75
|5
|Челси
|38
|70
|6
|Арсенал Лондон
|38
|63
|7
|Бернли
|38
|54
|8
|Эвертон
|38
|49
|9
|Лестер Сити
|38
|47
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|44
|11
|Кристал Пэлас
|38
|44
|12
|Борнмут
|38
|44
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|42
|14
|Уотфорд
|38
|41
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|40
|16
|Хаддерсфилд Таун
|38
|37
|17
|Саутгемптон
|38
|36
|18
|Суонси Сити
|38
|33
|19
|Сток Сити
|38
|33
|20
|Вест Бромвич Альбион
|38
|31