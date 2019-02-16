"Вулверхэмптон" продлил контракты с двумя игроками

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"Вулверхэмптон" продлил контракты с двумя игроками

"Вулверхэмптон" продлил контракт с двумя игроками клуба.  

Новые соглашения подписаны с Мэттом Доэрти и Конором Коуди до 2023 года.

Коуди - капитан "Вулверхэмптона", который играет в клубе с 2015 года. В нынешнем сезоне он участвовал в 26 матчах, не отметившись результативными действиями.

Доэрти в текущем сезоне также выступал в 26 играх, однако отметился 3 голами и 5 ассистами. 

"Вулверхэмптон" занимает 7 строчку турнирной таблицы АПЛ, имея в активе 39 баллов.

А еще: "Брайтон" обыграл "Дерби Каунти" и вышел в четвертьфинал Кубка Англии | http://soccernews.ru

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