"Вулверхэмптон" продлил контракты с двумя защитниками

"Вулверхэмптон" на своём официальном сайте объявил о продлении контрактов с защитниками Мэттом Доэрти и Конором Коуди.

Оба футболиста заключили с "волками" соглашения, рассчитанные до лета 2023 года.

27-летний Доэрти выступает за "Вулверхэмптон" с 2010 года, сыграл 237 матчей, забил 19 голов и сделал 32 ассиста.

25-летний Коуди выступает за "Вулверхэмптон" с 2015 года, сыграл 163 матча, забил 2 гола и сделал 7 ассистов.

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