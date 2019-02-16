"Вулверхэмптон" продлил контракты с двумя защитниками

Теги вулверхэмптон

"Вулверхэмптон" продлил контракты с двумя защитниками

"Вулверхэмптон" на своём официальном сайте объявил о продлении контрактов с защитниками Мэттом Доэрти и Конором Коуди.

Оба футболиста заключили с "волками" соглашения, рассчитанные до лета 2023 года.

27-летний Доэрти выступает за "Вулверхэмптон" с 2010 года, сыграл 237 матчей, забил 19 голов и сделал 32 ассиста.

25-летний Коуди выступает за "Вулверхэмптон" с 2015 года, сыграл 163 матча, забил 2 гола и сделал 7 ассистов.

Не пропустите: Тело Эмилиано Салы доставили на родину. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Российские топ-клубы поборются за хавбека "Ромы" Чорича

Российские топ-клубы поборются за хавбека "Ромы" Чорича

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 65
2 Ливерпуль Ливерпуль 26 65
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 26 60
4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 26 51
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 26 50
6 Челси Челси 26 50
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 26 39
8 Уотфорд Уотфорд 26 37
9 Эвертон Эвертон 27 33
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 26 33
11 Борнмут Борнмут 26 33
12 Лестер Сити Лестер Сити 26 32
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 26 27
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 26 27
15 Бернли Бернли 26 27
16 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 26 25
17 Кардифф Сити Кардифф Сити 26 25
18 Саутгемптон Саутгемптон 26 24
19 Фулхэм Фулхэм 26 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 26 11
Полная таблица

топ-5 тегов