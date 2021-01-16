"Вулверхэмптон" проиграл "Вест Бромвичу" в 19-м туре АПЛ

В рамках 19-го тура английской Премьер-лиги "Вулверхэмптон" на своём поле потерпел поражение от "Вест Бромвича" со счётом 2:3.

Победу "дроздам" принёс дубль Матеуса Перейры с пенальти, ещё один гол в активе Семи Аджайи. У "волков" отличились Фабиу Силва и Вилли Боли.

Набрав три очка, "Вест Бромвич" приблизился к 18-му месту, на котором находится "Фулхэм". "Вулверхэмтон" идёт 14-м.

"Вулверхэмптон" – "Вест Бромвич" - 2:3

Голы: 0:1 – 8, пенальти Матеус Перейра, 1:1 – 38 Фабиу Силва, 2:1 – 43 Боли, 2:2 – 52 Аджайи, 2:3 – 56, пенальти Матеус Перейра.

"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Коуди (Аит-Нури, 64), Семеду, Боли, Саисс, Дендонкер, Моутинью (Кутроне, 79), Нету, Рубен Невеш (Гиббс-Уайт, 60), Траоре, Фабиу Силва.

"Вест Бромвич": Баттон, Гиббс, Бартли, Аджайи, О`Ши, Снодграсс, Гросицки (Робсон-Кану, 69), Матеус Перейра (Ферлонг, 83), Сойерс, Робинсон, Ливермор.

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