"Вулверхэмптон" рассчитывает подписать ещё двух известных футболистов

"Вулверхэмптон" до закрытия летнего трансферного окна рассчитывает подписать ещё двух известных футболистов.

Первой целью "волков" является полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко, а второй - хавбек "Милана" Франк Кессье. За 21-летнего ивуарийца клуб готов заплатить 40 миллионов евро.

Напомним, что ранее "Вулверхэмптон" приобрёл воспитанника "Барселоны". | http://soccernews.ru