"Вулверхэмптон" рассчитывает подписать ещё двух известных футболистов

2 Теги вулверхэмптоналександр зинченкофранк кессьемиланманчестер сити

"Вулверхэмптон" рассчитывает подписать ещё двух известных футболистов

"Вулверхэмптон" до закрытия летнего трансферного окна рассчитывает подписать ещё двух известных футболистов.

Первой целью "волков" является полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко, а второй - хавбек "Милана" Франк Кессье. За 21-летнего ивуарийца клуб готов заплатить 40 миллионов евро.

Напомним, что ранее "Вулверхэмптон" приобрёл воспитанника "Барселоны". | http://soccernews.ru

Комментарии
Kireman

Норм

Ответить
Кафка

да

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Шанс прогрессировать: "Уфа" ждет в гости люксембургский "Прогресс"

Шанс прогрессировать: "Уфа" ждет в гости люксембургский "Прогресс"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Борнмут 0 0
2 Арсенал Лондон 0 0
3 Брайтон & Хоув Альбион 0 0
4 Бернли 0 0
5 Кардифф Сити 0 0
6 Челси 0 0
7 Кристал Пэлас 0 0
8 Эвертон 0 0
9 Фулхэм 0 0
10 Хаддерсфилд Таун 0 0
11 Лестер Сити 0 0
12 Ливерпуль 0 0
13 Манчестер Сити 0 0
14 Манчестер Юнайтед 0 0
15 Ньюкасл Юнайтед 0 0
16 Саутгемптон 0 0
17 Тоттенхэм 0 0
18 Уотфорд 0 0
19 Вест Хэм Юнайтед 0 0
20 Вулверхэмптон 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов