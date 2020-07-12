"Вулверхэмптон" разгромил "Эвертон" Анчелотти в АПЛ

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"Вулверхэмптон" разгромил "Эвертон" Анчелотти в АПЛ

В матче 35-го тура чемпионата Англии "Вулверхэмптон" разгромил "Эвертон", который тренирует Карло Анчелотти, со счетом 3:0. Победу "волкам" принесли голы Рауля Хименеса, Леандера Дендокера и Диогу Жоты.

Благодаря победе "Вулверхэмптон" поднялся на шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Эвертон" остался на 11-й позиции.

"Вулверхэмптон" – "Эвертон" - 3:0 (1:0)
Голы: Хименес, 45 (с пенальти) - 1:0, Дендонкер, 46 - 2:0, Жота, 74 - 3:0

"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Доэрти, Коуди, Боли, Кастро, Рубен Невеш, Саисс, Поденсе (Траоре, 71), Дендонкер, Нету (Диогу Жота, 56), Хименес.

"Эвертон": Пикфорд, Динь, Кин, Мина (Коулмэн, 31), Бейнс (Брэнтуэйт, 46), Уолкотт (Бернард, 56), Дэвис, Гордон (Ивоби, 56), Сигурдссон, Ришарлисон (Кин, 63), Кэлверт-Льюин.

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