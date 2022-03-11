"Вулверхэмптон" разнес "Уотфорд" в матче АПЛ

Фото: инстаграм "Вулверхэмптона"/Автор неизвестен

В перенесенном матче 19-го тура чемпионата Англии "Вулверхэмптон" на своем поле разгромил "Уотфорд" со счетом 4:0.

Победу "волкам" принесли голы Рауля Хименеса, Даниэла Поденсе и Рубена Невеша, а также автогол Кучо Эрнандеса.

"Вулверхэмптон", набрав 43 очка, занимает восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Уотфорд" с 19 очками остался в зоне вылета на 19-й позиции.

"Вулверхэмптон" – "Уотфорд" - 4:0 (3:0)

Голы: Хименес, 13 - 1:0, Эрнандес, 18 (автогол) - 2:0, Поденсе, 21 - 3:0, Рубен Невеш, 85 - 4:0

"Вулверхэмптон": Жозе Са, Кастро (Шикинью, 82), Боли, Коуди, Саисс, Аит-Нури, Моутинью, Поденсе, Рубен Невеш, Хван Хи Чхан (Нету, 61), Хименес (Фабиу Силва, 71).

"Уотфорд": Фостер, Фемения (Кабаселе, 30), Кэткарт, Самир, Камара, Сиссоко, Клеверли (Этебо, 73), Луза, Кинг (Калу, 46), Эрнандес, Деннис.

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