"Вулверхэмптон" решил выкупить хавбека "Барселоны"
Фото: инстаграм Франсишку Тринкау/Автор неизвестен
"Вулверхэмптон" собирается выкупить трансфер португальского полузащитника Франсишку Тринкау, который арендован у "Барселоны", сообщает Fichajes.
По сведениям источника, игра португальца произвела хорошее впечатление на руководство английского клуба. Сумма возможного трансфера не разглашается.
В нынешнем сезоне 21-летний Тринкау провел за "Вулверхэмптон" шесть матчей и забил один гол. Его контракт с "Барселоной" действует до лета 2025 года.
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