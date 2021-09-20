"Вулверхэмптон" решил выкупить хавбека "Барселоны"

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"Вулверхэмптон" решил выкупить хавбека "Барселоны"

Фото: инстаграм Франсишку Тринкау/Автор неизвестен

"Вулверхэмптон" собирается выкупить трансфер португальского полузащитника Франсишку Тринкау, который арендован у "Барселоны", сообщает Fichajes.

По сведениям источника, игра португальца произвела хорошее впечатление на руководство английского клуба. Сумма возможного трансфера не разглашается.

В нынешнем сезоне 21-летний Тринкау провел за "Вулверхэмптон" шесть матчей и забил один гол. Его контракт с "Барселоной" действует до лета 2025 года.

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