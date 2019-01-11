"Вулверхэмптон" сделал предложение по защитнику "Ювентуса"

"Вулверхэмптон" сделал предложение по защитнику туринского "Ювентуса" Рожерио да Силве, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, английский клуб готов заплатить за 20-летнего бразильца 18 миллионов евро. "Старая синьора" взяла время на размышления.

Стоит отметить, что в текущем сезоне Рожерио выступает на правах аренды за "Сассуоло", сыграл 18 матчей и сделал 1 ассист.

"Ювентус" купил левого фулбека в июле 2016 года за 2 миллиона евро, однако тот до сих пор не дебютировал за первую команду "бьянконери".

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